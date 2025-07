ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des zweiten Quartals habe 12 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch nach den Zahlen des Chipkonzerns. Das Ebit-Signal für das dritte Quartal liege am Mittelpunkt der Prognosespanne gemessen allerdings 11 Prozent darunter. An den Markterwartungen für 2026 sieht Bouvignies nach eher vorsichtigen Äußerungen des Managements des Chipindustrieausrüsters 5 bis 10 Prozent Korrekturbedarf./rob/ag/mis;