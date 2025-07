NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 206 auf 201 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anthony Codling senkte seine diesjährigen Ergebnisprognosen (EPS) für die europäischen Baustoffkonzerne mit Blick auf seine aktualisierten Wechselkursannahmen und die organischen Wachstumstrends. Von der Währungsseite und von den Witterungsbedingungen habe es im zweiten Quartal Gegenwind gegeben, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Sektorbetrachtung. Am stärksten dürfte der Umsatz von Holcim unter den Wechselkursentwicklungen gelitten haben, gefolgt von Sika, Saint-Gobain und Heidelberg Materials. Mit Ausblickssenkungen im Rahmen der anstehenden Quartalszahlen-Veröffentlichungen rechnet Codling aber nicht./gl/ag;