NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall geht vor allem optimistisch für CRH, Holcim und Saint Gobain in die Berichtssaison der europäischen Baustoffkonzerne. Eher skeptisch ist sie laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für Kingspan, Sika und Geberit. Bei Heidelberg rechnet sie mit einer operativen Ergebnissteigerung (Ebitda) im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis von 3 Prozent auf 1,357 Milliarden Euro./ag/ck;