FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach einer Präsentationsveranstaltung mit dem designierten Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Leasingspezialist durchschreite die Talsohle, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den Portfolioumbau in Verbindung mit einer Verbesserung der Nettozinsmarge, eher stabilen Risikokosten und einem disziplinierten Kostenmanagement könne eine Profitabilitätssteigerung erreicht werden./la/mis;