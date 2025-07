NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Glencore nach einer zweijährigen Restriktionsphase im Zusammenhang mit der Fusion von Viterra mit Bunge Global beim Kursziel von 360 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Aktie des Rohstoffkonzerns liege seit Mai 2024 um 45 Prozent hinter dem Index MSCI Europe zurück, begründete Dominic O'Kane seine am Dienstag vorliegende Empfehlung. Er rechnet für das zweite Halbjahr 2025 mit einem deutlichen Produktionsanstieg und entsprechend höheren Gewinnen in den zwei Folgejahren./edh/ag;