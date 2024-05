NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Auch wenn es an Großaufträgen mangele, habe der Anlagenbauer mehr Bestellungen als erwartet reinbekommen, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/stk;