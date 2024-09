freenet 24.26 CHF 0.66% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Aktien aus dem Telekom-Sektor hätten in den vergangenen beiden Jahren ihrem Ruf als defensive Anlage alle Ehre gemacht, schrieb Analyst Usman Ghazi in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die Nachrichtenlage in den nächsten Monaten werde wohl vorteilhaft, aber es seien Ergebnisverbesserungen notwendig, um den Sektor weiter anzutreiben. Dies gelte vor allem dann, wenn Anleger wieder risikofreudiger werden. Freenet sei ein "Top Pick" wegen des Gewinnpotenzials und/oder der Aktionärsrendite./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2024 / 10:45 / GMT

