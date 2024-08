HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln in Hinblick auf die Regeln für die 5G-Auktion 2019 sei günstig für den Mobilfunkanbieter, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Unternehmen sprächen die Wettbewerbsstärke sowie die hohe Dividendenrendite, die nachhaltig erscheine./mf/gl;