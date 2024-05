HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Das Kommunikationsunternehmen befinde sich auf dem besten Weg, die angestrebte Zahl an Internet-TV-Nutzern in diesem Jahr zu erreichen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft habe sich unterdessen solide entwickelt./mf/gl;