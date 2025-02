FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Sell" belassen. Die jüngste Neubewertung der Aktien werfe die Frage auf, was sich insbesondere seit Dezember geändert habe, schrieb Analyst Harishankar Ramamoorthy in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die damalige Entgeltvereinbarung mit den Airlines sei zwar willkommen gewesen, aber letztlich erwartungsgemäß ausgefallen. Der Experte bleibt skeptisch und weist auf gesunkene Verkehrszahlen im Januar und den seit dem Airline-Deal weiter gekappten Ergebniskonsens hin./ag/gl;