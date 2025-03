NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Geschäftszahlen des Flughafenbetreibers an./ag/edh;