NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet mit einem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) von 265 Millionen Euro. Der Fokus liege aber wohl auf dem Free Cashflow, schrieb sie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz des Flughafenbetreibers./ag/ajx;