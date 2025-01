ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" belassen. Europäische Flughafenbetreiber stünden vor einer massiven Investitionswelle, die viele Investoren in ihrem Ausmaß nicht auf dem Schirm hätten, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Markterwartungen an die freien Finanzmittelflüsse der Konzern zu hoch./mis/nas;