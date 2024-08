NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dass das operative Ergebnis 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau liege, sei teilweise auf Kompensationen am brasilianischen Flughafen Porto Alegre zurückzuführen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem darauf, dass die Jahresprognose für den Flugverkehr nach unten korrigiert worden sei./ck/mis;