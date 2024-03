NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe nach den Jahreszahlen und dem aktualisierten Ausblick des Flughafenbetreibers ihre Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu revidiere sie ihre Prognose für den Barmittelzufluss im laufenden Jahr weiter nach unten. Das immer noch verhaltene Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen und die hohe Verschuldung belasteten den Anlagehintergrund weiter, so die Expertin. Die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen erwartet sie frühestens 2026./gl/bek;