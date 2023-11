NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Elodie Rall schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "etwas Konfusion" rund um die geplanten Gebührenerhöhungen des Flughafenbetreibers im kommenden Jahr und um die freien Barmittel (Free Cashflow). Das habe auch den Aktienkurs belastet./bek/he;