NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrsdaten für Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Jahresschluss des Flughafenbetreibers sei etwas schwach ausgefallen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund hierfür sei hauptsächlich die Schwäche in den Regionen West- und Nordeuropa gewesen./ck/bek;