NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Der zusätzliche Milliardenbedarf der schweizerischem Bank an hartem Eigenkapital aufgrund verschärfter Bestimmungen liege über seinem Basisszenario, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Reaktion von UBS erwarte er einen intensiven und langwierigen Lobbying-Prozess./gl/he;