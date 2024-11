NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari nach von 599 auf 575 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des Kursrückgangs nach den jüngst vorgelegten Zahlen sprach Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend von einem guten dritten Quartal des Sportwagenbauers. Dieser habe zudem zwar nicht den Ausblick explizit angehoben, aber ein gestiegenes Vertrauen in die Jahresziele zum Ausdruck gebracht./gl/ag;