Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.60 Prozent tiefer bei 4’940.63 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.066 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.287 Prozent auf 4’956.15 Punkte an der Kurstafel, nach 4’970.43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4’891.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’956.15 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2.32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Wert von 5’404.18 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2025, den Stand von 5’106.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’916.99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 0.463 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5’568.19 Punkte. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 31.88 EUR), Allianz (+ 0.58 Prozent auf 345.00 EUR), Enel (+ 0.35 Prozent auf 7.26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.24 Prozent auf 591.40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.00 Prozent auf 36.25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Stellantis (-2.55 Prozent auf 8.07 EUR), adidas (-1.51 Prozent auf 195.20 EUR), Infineon (-1.50 Prozent auf 26.66 EUR), UniCredit (-1.30 Prozent auf 49.15 EUR) und Airbus SE (-1.04 Prozent auf 139.32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’668’971 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271.406 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.05 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch