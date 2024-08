NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Die überraschend starke operative Ergebnisentwicklung (Ebit) bestätige die schon vor der Zahlenvorlage zu beobachtende Widerstandsfähigkeit gegen den Abwertungstrend im Luxusgüterbereich, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen sollten weiter steigen - über die angehobenen Unternehmensziele hinaus./gl/bek;