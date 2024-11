NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem zurückgezogenen Kaufgebot von Halozyme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,60 Euro belassen. Die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Erklärungen der Management-Teams von Evotec und Halozyme und die an Evotec geübte Kritik sähen nicht gut aus, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Finanzergebnisse des Wirkstoffforschers, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;