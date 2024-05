NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die wichtigsten Aussagen in der Analystenkonferenz zu den Zahlen bestätigten seine positive Sicht auf den Pharmawirkstoffforscher und -entwickler, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he;