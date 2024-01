NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit Blick auf Aktienverkäufe des ehemaligen Chefs Werner Lanthaler nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Analyst Charles Weston zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie beeindruckt von der robusten Verteidigung der Unternehmenspolitik in diesem Fall durch die Aufsichtsratschefin Iris Löw-Friedrich. Der Experte begrüßte Details zu diesem Vorfall. Er verwies zudem auf Aussagen von Evotec, denen zufolge das Unternehmen alle rechtlichen Anforderungen in Deutschland und den USA in solchen Fällen erfüllt habe. Investoren könnten sich nun wieder auf die Fundamentaldaten konzentrieren./bek/ajx;