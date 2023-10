NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Unter den Kontraktforschern (Contract Research Organisations, CRO) für die Pharmaindustrie zähle Evotec zu den besten drei, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das Unternehme betreibe ein hybrides Geschäftsmodell mit einerseits wiederkehrenden Einnahmen und Risiken in der Entwicklung von neuen Angeboten andererseits./bek/edh;