NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 21 auf 16,60 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan nahm am Dienstag im Rahmen seines Ausblicks auf 2025 für die Chemiebranche zahlreiche Änderungen vor. Im Bereich der breit aufgestellten Konzerne wie Evonik verbesserten sich die Aussichten zwar erstmals seit drei Jahren, so der Experte. Bei den Essenern kappte er aber seine operativen Ergebnisschätzungen im Schnitt um 6 Prozent. Er erwartet bei der Konkurrenz bessere Produktspreads und mehr Strategiepotenzial. Er hebt insbesondere BASF und Arkema hervor./ag/ajx;