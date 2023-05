NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe besser abgeschnitten als befürchtet, und der tristere Jahresausblick komme nicht unerwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde eine Erholung für das zweite Halbjahr erwartet./mis/gl;