Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ruf des Chemiekonzerns als starker Barmittelabschöpfer habe die Aktien vom Branchen-Abverkauf der vergangenen zwei Wochen wegen der US-Zollpolitik teilweise abgeschirmt, schrieb Analyst Sebastian Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies sei nachvollziehbar, zumal die kommenden Wochen den Nutzen des deutschen Infrastruktur-Finanzpakets für die Branche konkretisieren dürften. Für die kommenden vier bis sechs Monate seien aber keine unternehmensspezifischen Treiber für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie in Sicht./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.