NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Diese wertete Analyst Chetan Udeshi in seiner ersten Reaktion am Mittwoch als schwächer als erwartet. So habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns seine und die Konsensschätzung um 20 bis 25 Prozent unterboten. Die Prognosen für das laufende erste Quartal sollten allerdings für Zutrauen der Anleger sorgen, auch im Vergleich zu Wettbewerbern aus Europa und den USA./bek/ag;