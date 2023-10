ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen des Brillenkonzerns zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Diese hätten kaum größere Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin erwartet eine neutrale Kursreaktion, wies aber darauf hin, dass das derzeitige unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld die Aktien von EssilorLuxottica in der Regel attraktiver mache. Denn diese würden in solchen Zeiten als defensiver wahrgenommen./la/he;