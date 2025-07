NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich der kolportierten Beteiligung von Meta am Brillenkonzern mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Dieser Schritt komme nicht unerwartet und vertiefe die bahnbrechende Partnerschaft des Facebook-Konzerns und EssilorLuxottica im künftigen Megatrend der KI-gesteuerten "intelligenten" Brillen, schrieb Julien Dormois am Mittwoch. Angesichts der Ambitionen von Meta in diesem Bereich und der nicht exklusiven Natur der Partnerschaft sei eine noch engere Beziehung möglich, was die Bewertung von EssilorLuxottica stützen könnte./edh/ag;