NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Enel von 8,10 auf 8,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Einschätzung an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Die Aktien der Italiener böten eine vernünftige Rendite, schrieb er./ag/edh;