NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Overweight" belassen. Bei den Italienern habe sich der Trend des ersten Quartals wohl fortgesetzt, schrieb Javier Garrido am Dienstag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Insgesamt seien die Ergebnisse aber von geringer Relevanz./ag/edh;