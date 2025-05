ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 770 auf 775 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen der Fluggesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr nahm Jarrod Castle in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar moderate Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/zb;