NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die am 8. August anstehenden Quartalszahlen sollten solide ausfallen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/he;