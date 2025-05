NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer liege auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach einer Konferenz in Nizza./rob/ajx/ag;