NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der beim Verkauf des Segments Umwelttechnik vereinbarte Unternehmenswert decke sich mit seiner Schätzung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt des Deals entsprechen dem, was der Anlagenbauer zuvor in Aussicht gestellt hatte./rob/bek/mis;