NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Nach einem "schrecklichen Jahr 2024" sei er für europäische Alkoholikahersteller für 2025 wieder vorsichtig optimistisch, zumindest den US-Markt betreffend, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem verwies er auf eine mögliche Lockerung chinesischer Zölle auf Cognac. Für ein Auf und Ab dagegen könnten US-Zölle sorgen, Gesundheitswarnungen und der Konsum von Premium-Alkoholprodukten in China./ck/bek;