NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2790 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling überprüfte am Montag seine aktuellen Annahmen für den Spirituosenkonzern nach jüngsten Gesprächen mit Konzernvertretern. Er geht davon aus, dass die Konsens- und Unternehmensprognosen für das zurückliegende Geschäftsjahr ziemlich gut zueinander passen. Er erwartet daher keine großen Überraschungen und so dürfte der Fokus bereits auf dem neuen Geschäftsjahr liegen./tih/ag;