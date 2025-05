NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der verstärkte Fokus auf eine Verbesserung des Barmittelflusses und Kosteneinsparungen, um den freien Cashflow kurzfristig zu stützen, sei ermutigend, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch anlässlich des Guinness-Investorentages in Dublin. Die schwache und sich verschlechternde Nachfrage im weltweiten Spirituosenmarkt dürfte den Aktienkurs aber weiter zurückhalten./rob/ajx/tav;