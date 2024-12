NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL von 47,00 auf 42,50 Euro gesenkt und die Papiere von der "Analyst Focus List" gestrichen. Das Wachstum der Bonner sei 2025 "weniger klar", schrieb Analystin Alexia Dogani in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die Logistik- und Transportbranchen. Ihr Favorit für Logistik ist nun die dänische DSV. Insgesamt sucht sie vor allem nach Konzernen mit eigenem Optimierungspotenzial. Die Einstufung für DHL bleibt aber auf "Overweight"./ag/gl;