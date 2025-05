Outperform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Deal der US-Regierung mit den Huthi-Rebellen im Jemen könnten die Reedereien in den kommenden Wochen wieder die Schifffahrtsroute durch das Rote Meer und den Suezkanal aufnehmen, schrieb Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das könne im dritten Quartal zu Staus in europäischen Häfen führen. Im weiteren Verlauf des Jahres sei aber mit einer Entspannung und sinkenden Frachtraten zu rechnen.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:12 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.2 Prozent auf 37.12 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15.84 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 390’340 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 14.8 Prozent zu. Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 05:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.