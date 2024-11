NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach den jüngsten, endgültigen Quartalszahlen von 44,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis habe den Erwartungen nach den vorab bekannt gegebenen Eckzahlen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die neuen, letztens gesenkten Prognosen für den operativen Jahresgewinn 2024 und 2026 bestätigt worden. Da Irving die Bewertung der Aktie allerdings für anspruchslos hält, blieb er bei seinem Anlageurteil./ck/gl;