NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einem Treffen mit dem Chef des Expressgeschäfts, John Pearson, mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ton sei zurückhaltend gewesen, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der nach wie vor ungelöste Zollstreit belaste den Welthandel, vor allem den in die USA./rob/bek;