Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Rot

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.25 Prozent auf 5’305.59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.412 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.134 Prozent auf 5’325.85 Punkte an der Kurstafel, nach 5’318.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5’335.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’302.59 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.602 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’375.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’113.28 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.07.2024, bei 4’965.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1.21 Prozent auf 222.15 EUR), Infineon (+ 1.10 Prozent auf 36.61 EUR), Bayer (+ 1.04 Prozent auf 26.63 EUR), Allianz (+ 0.65 Prozent auf 342.70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.53 Prozent auf 39.52 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.82 Prozent auf 1’698.00 EUR), adidas (-1.10 Prozent auf 206.00 EUR), Deutsche Telekom (-0.84 Prozent auf 30.81 EUR), Enel (-0.72 Prozent auf 8.14 EUR) und BASF (-0.56 Prozent auf 42.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1’319’147 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 295.263 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch