HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 8,60 auf 8,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht des Motorenbauers an und bleibt optimistisch./ag/la;