LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Fokus liege auf der Kapital-Allokation, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts des geplanten Kaufs von US Cellular durch die US-Tochter T-Mobile US./ajx/la;