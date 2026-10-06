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06.10.2026 08:29:29

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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