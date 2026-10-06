Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
29.27CHF
0.58CHF
2.03 %
10:13:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.10.2026 08:29:29
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
29.27 CHF 2.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.25 €
|
Abst. Kursziel*:
31.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.01%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
02.10.26
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)