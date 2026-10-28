Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des sich veränderten Konjunkturumfelds setze das Bankhaus die Umsetzung des strategischen Plans konsequent fort, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht Aufwärtspotenzial bei den Aktien unter der Annahme, dass die Leistung und Rentabilität von den Frankfurtern weiter verbessert wird./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.07 €
|
Abst. Kursziel*:
33.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.07%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
28.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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|
28.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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28.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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28.10.26
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|
28.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27.75
|0.31%
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|07:43
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
tk accelis Buy