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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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28.10.2026 22:09:16

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
27.70 CHF 0.13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des sich veränderten Konjunkturumfelds setze das Bankhaus die Umsetzung des strategischen Plans konsequent fort, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht Aufwärtspotenzial bei den Aktien unter der Annahme, dass die Leistung und Rentabilität von den Frankfurtern weiter verbessert wird./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30.07 € 		Abst. Kursziel*:
33.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.07%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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