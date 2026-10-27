Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
17:53
|Deutsche Bank-Aktie zieht an: Milliardengewinn im dritten Quartal - Kapitalanforderungen sinken (finanzen.ch)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27.75
|4.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:31
|
RBC Capital Markets
GSK Sector Perform
|17:30
|
RBC Capital Markets
L'Oréal Outperform
|17:25
|
JP Morgan Chase & Co.
TRATON Neutral
|17:20
|
DZ BANK
TRATON Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
BASF Kaufen
|17:06
|
DZ BANK
Symrise Kaufen
|17:05
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen